ЦАХАЛ: ракеты в сторону Сдерота и Ашкелона были запущены из Бейт-Хануна

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что шесть ракет в сторону приграничных населенных пунктов и Ашкелон были запущены из Бейт-Хануна.

Четыре ракеты были перехвачены системой ПВО, еще две ракеты упали на незастроенной местности.

В результате обстрела не было раненых и не был причинен материальный ущерб.

Отметим, что обстрел из сектора Газы был осуществлен в 20:00.