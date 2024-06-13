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Израиль

ЦАХАЛ: ракеты в сторону Сдерота и Ашкелона были запущены из Бейт-Хануна

время публикации: 13 июня 2024 г., 20:53 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 20:53
ЦАХАЛ: ракеты в сторону Сдерота и Ашкелона были запущены из Бейт-Хануна
Hassan Jedi/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что шесть ракет в сторону приграничных населенных пунктов и Ашкелон были запущены из Бейт-Хануна.

Четыре ракеты были перехвачены системой ПВО, еще две ракеты упали на незастроенной местности.

В результате обстрела не было раненых и не был причинен материальный ущерб.

Отметим, что обстрел из сектора Газы был осуществлен в 20:00.

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