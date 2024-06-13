Сирены звучат на границе с сектором Газы и на границе с Ливаном
время публикации: 13 июня 2024 г., 20:04 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 20:04
В 20:00 в Сдероте, Ибиме, кибуцах Нир-Ам, Мефалсим, поселках Бейт Шикама и Мишан, в промозне Ашкелона прозвучали сигналы тревоги, предупреждающие о ракетном обстреле.
В это же время система раннего предупреждения "Цева Адом" была активирована в населенных пунктах на так называемой "линии противостояния" на границе с Ливаном, в связи с угрозой проникновения враждебного беспилотника.
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