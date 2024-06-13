x
13 июня 2024
|
последняя новость: 20:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 июня 2024
|
13 июня 2024
|
последняя новость: 20:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сирены звучат на границе с сектором Газы и на границе с Ливаном

время публикации: 13 июня 2024 г., 20:04 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 20:04
Сирены звучат на границе с сектором Газы и на границе с Ливаном
Chaim Goldberg/Flash90

В 20:00 в Сдероте, Ибиме, кибуцах Нир-Ам, Мефалсим, поселках Бейт Шикама и Мишан, в промозне Ашкелона прозвучали сигналы тревоги, предупреждающие о ракетном обстреле.

В это же время система раннего предупреждения "Цева Адом" была активирована в населенных пунктах на так называемой "линии противостояния" на границе с Ливаном, в связи с угрозой проникновения враждебного беспилотника.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июня 2024

251-й день войны в Израиле. Хронология событий