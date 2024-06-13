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Очередной "криминальный теракт": в Реховоте взорвался автомобиль, есть пострадавшие

время публикации: 13 июня 2024 г., 09:05 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 09:57
В Реховоте взорвался автомобиль, есть пострадавшие
Пресс-служба МАДА

Утром 13 июня в Реховоте на шоссе Дерех а-Ям взорвался и загорелся автомобиль. Пострадали два человека, один из которых в крайне тяжелом состоянии.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в больницу "Каплан" в Реховоте был доставлен мужчина примерно 50 лет в тяжелом состоянии с ожогами по всему телу. Второй пострадавший получил легкие травмы и ожоги.

Полиция пришла к выводу, что речь идет об очередном "криминальном теракте": обнаружены фрагменты взрывного устройства.

Предыдущее подобное происшествия было 11 июня в Ашкелоне. Там в результате взрыва автомобиля погибла молодая женщина, девочка примерно восьми лет получила крайне тяжелые ранения и травмы. Также пострадали двое мужчин – 28 лет и примерно 45 лет, они получили травмы от легких до средней тяжести.

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"Криминальный теракт" в Ашкелоне: погибла женщина, девочка в критическом состоянии