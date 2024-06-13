"Решет-13": Цахи Анегби и Рон Дермер вылетят в Вашингтон для консультаций с администрацией Байдена

На фоне обострения ситуации на северной границе и продолжающейся войны в секторе Газы глава Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби и министр по стратегическим делам Рон Дермер в ближайшие дни вылетят в Вашингтон для консультаций с администрацией Байдена. Об этом в вечернем выпуске новостей сообщил телеканал "Решет-13".

Впервые за несколько последних месяцев Анегби и Дермер проведут переговоры с представителями американской администрации лицом к лицу после того, как их предыдущая поездка была отменена Биньямином Нетаниягу в знак протеста против резолюции, предложенной США в Совете безопасности ООН.

По данным телеканала, главными темами консультаций в Вашингтоне станут иранская угроза, эскалация конфликта на границе с Ливаном, а также попытки администрации Байдана продвинуть сделку с ХАМАСом, в рамках которой должны быть освобождены похищенные.