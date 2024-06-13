В Хайфе найдено тело мужчины со следами пулевых ранений

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель в 16:18 поступило сообщение о пострадавшем в результате насилия на улице Авраама Лисина в Хайфе.

Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего, мужчины в возрасте около 30 лет. По сообщениям МАДА, мужчина получил проникающие ранения, несовместимые с жизнью.

Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента, по предварительным данным, мужчина был застрелен. Ведутся розыски преступников.