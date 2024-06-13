В Хайфе найдено тело мужчины со следами пулевых ранений
время публикации: 13 июня 2024 г., 16:50 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 17:05
В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель в 16:18 поступило сообщение о пострадавшем в результате насилия на улице Авраама Лисина в Хайфе.
Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего, мужчины в возрасте около 30 лет. По сообщениям МАДА, мужчина получил проникающие ранения, несовместимые с жизнью.
Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента, по предварительным данным, мужчина был застрелен. Ведутся розыски преступников.
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