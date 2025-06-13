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Израиль

Прогноз: "Бен-Гурион" будет закрыт, как минимум, три-четыре дня

время публикации: 13 июня 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 11:16
Прогноз: "Бен-Гурион" будет закрыт, как минимум, три-четыре дня
Olivier Fitoussi/Flash90

Сайт Ynet со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что международный аэропорт "Бен-Гурион" будет закрыт, как минимум, три-четыре дня.

Ранее авиакомпания "Эль-Аль" объявила, что в связи со сложившейся ситуацией клиенты, до 13 июня включительно приобретшие билеты на рейсы с датой вылета до 28 июня включительно, могут отменить свой билет и обменять его на ваучер для будущего использования. Клиенты, рейсы которых были отменены, могут получить денежное возмещение. Данная политика будет обновляться по мере необходимости.

Кроме того, рейсы авиакомпании до 30 июня (включительно) на данном этапе закрыты для приобретения в системах бронирования до прояснения ситуации в сфере безопасности.

Клиентов, чьи рейсы запланированы на исход субботы (14 июня 2025 года) или воскресенье (15 июня 2025 года), просят не приезжать в аэропорт и ожидать новых уведомлений. Клиентам, находящимся за рубежом, рекомендуется подготовиться к продлению пребывания до изменения инструкций в сфере безопасности.

Израиль
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