"Народ-лев": ВВС Израиля наносят удары по целям в Иране

Армия обороны Израиля объявила название военной операции против Ирана "Народ-лев" ("עם כלביא").

Цель операции: нанесение ущерба ядерному и ракетному потенциалу Ирана.

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что Иран обладает достаточным запасом обогащенного урана для создания 15 ядерных бомб. "В последние месяцы иранцы проводили секретные испытания по сборке ядерного оружия. У иранцев есть тысячи баллистических ракет и план утроить их в следующем году – это уже экзистенциальная угроза Израилю, без ядерного оружия, которое мы будем атаковать", – сказано в заявлении ЦАХАЛа.

В ночь на 13 июня израильские ВВС осуществили несколько серий ударов по целям по всему Ирану.

ОБРАТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

5:00. Иранское агентство Tasnim и другие СМИ подтверждают, что в результате удара израильских ВВС был убит командующий "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) Хоссейн Салами.

4:50. СМИ: израильские ВВС атаковали не менее шести военных баз в окрестностях Тегерана, в том числе объект в Парчине.

4:40. Из Тегерана сообщают о пожаре в командном центре "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) после ударов израильских ВВС. Судя по сообщениям СМИ, одновременно в своих квартирах были атакованы высокопоставленные командиры КСИР. Проиранские паблики пишут: поступило неподтвержденное официально сообщение о гибели командующего КСИР Хоссейна Салами, поступило неподтвержденное официально сообщение о гибели начальника штаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери. Сообщается о гибели Ферейдуна Аббаси – иранского ученого-атомщика, который занимал пост главы Организации по атомной энергии с 2011 по 2013 год. Но официально это пока не подтверждено.

4:40. Начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир выступил с заявлением по поводу нанесения ударов по целям в Иране. "Мы перешли в наступление, потому что пришло время, мы достигли точки невозврата. Мы не должны были ждать другого времени, чтобы действовать, у нас нет выбора... Я предупреждаю, любой, кто попытается бросить нам вызов, заплатит высокую цену. Мы идем в бой с одной целью – обеспечить более безопасное будущее Государству Израиль и его гражданам".

4:20. Агентство Reuters передает, что израильские ВВС атаковали не только ядерные и военные объекты в Иране, но также точечно атаковали военное руководство Ирана. Информация о том, кто из военных чиновников и командиров был уничтожен, уточняется. Израильский сайт Ynet пишет: "Высока вероятность того, что иранское военное руководство, включая начальника генерального штаба и ведущих ученых ядерщиков, было ликвидировано в ходе первого удара, нанесенного армией обороны Израиля по Ирану".

4:10. В иранских пабликах сообщается о второй волне ударов со стороны Израиля. Заявляется о взрывах в Исфахане и Натанзе. Агентство Sabereen News, ассоциированное с проиранскими силами в Ираке, заявляет: иранские боевые самолеты взлетают с авиабазы ​​Хамадан.

4:00. ЦАХАЛ: израильские ВВС атаковали десятки военных объектов Ирана, включая ядерные. В заявлении Армии обороны Израиля сказано: "ЦАХАЛ начал упреждающее, точное, комбинированное наступление, основанное на высококачественных разведданных, чтобы нанести удар по ядерной программе Ирана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля".

3:50. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением: "У Ирана все еще есть значительные возможности нанести нам вред. Операция будет продолжаться столько, сколько потребуется". Нетаниягу сказал, что Израиль нанес удар "в сердце иранской программы ядерного обогащения", атаковал объекты ракетной программы Ирана.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин заявил: "Следуя указанию политического руководства, Армия обороны Израиля начала превентивную, точечную, комбинированную наступательную операцию, основанную на высококачественных разведданных с целью удара по ядерной программе Ирана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля... Десятки истребителей ВВС Израиля завершили первый этап, включавший удары по десяткам военных целей, в том числе по ядерным целям в разных районах Ирана".

3:40. Управление тылом: следует оставаться вблизи убежищ по всей стране, ограничить передвижения и не собираться большими группами. "Получив предупреждение, необходимо войти в защищенные зоны и оставаться там до дальнейшего уведомления о том, что можно покинуть их. Движение и поездки по дорогам должны быть сокращены. Нас ждут сложные дни", – говорится в заявлении управления.

3:30. Израиль закрыл свое воздушное пространство – до дальнейшего уведомления.

3:25. ВВС ЦАХАЛа осуществили точечную ликвидацию в Тегеране. Агентство Sabereen News, ассоциированное с проиранскими силами в Ираке, опубликовало снимок последствий удара по квартире на верхнем этаже многоэтажного здания в Тегеране. Предварительно: целью мог быть начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.

В 3:15 стало известно, что военно-политический кабинет Израиля проводит экстренное заседание.

Из Тегерана поступают сообщения о множестве взрывов и работе ПВО.

В 3:02 ЦАХАЛ сообщил о немедленных изменениях инструкций Управления тыла (с 3 ночи 13 июня). Вследствие израильского удара по Ирану объявлено чрезвычайное положение на всей территории Израиля, ожидаются ракетные и беспилотные удары со стороны Ирана. Командование тыла будет выдавать дополнительные инструкции по обстановке. Новые инструкции подразумевают: немедленный перевод всей страны на уровень полной готовности, запрет на работу образовательных учреждений и любых предприятий, за исключением критически важных. Инструкции будут обновляться и уточняться.

Около 3 часов ночи 13 июня поступила информация: ЦАХАЛ нанес удары по Ирану. Ожидаются массированные атаки со стороны Ирана с применением ракет и БПЛА.

В 2:56 ночи 13 июня в Израиле сработала тревога "Цева адом". Вскоре после поступило предуведомление.