Мотоциклист получил тяжелые травмы в результате ДТП возле мошлава Барекет
время публикации: 13 июня 2025 г., 00:27 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 00:28
На трассе 4613, недалеко от перекрестка Барекет, мотоциклист не справился с управлением и его байк завалился. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 27 лет) получил множественные травмы. Пострадавший доставлен в тяжелом состоянии в больницу "Бейлинсон".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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