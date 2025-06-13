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Израиль

Мотоциклист получил тяжелые травмы в результате ДТП возле мошлава Барекет

ДТП
время публикации: 13 июня 2025 г., 00:27 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 00:28
Мотоциклист получил тяжелые травмы в результате ДТП возле мошлава Барекет
Пресс-служба МАДА

На трассе 4613, недалеко от перекрестка Барекет, мотоциклист не справился с управлением и его байк завалился. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 27 лет) получил множественные травмы. Пострадавший доставлен в тяжелом состоянии в больницу "Бейлинсон".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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