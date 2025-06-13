Мотоциклист получил тяжелые травмы в результате ДТП возле мошлава Барекет

На трассе 4613, недалеко от перекрестка Барекет, мотоциклист не справился с управлением и его байк завалился. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 27 лет) получил множественные травмы. Пострадавший доставлен в тяжелом состоянии в больницу "Бейлинсон".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.