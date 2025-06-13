x
13 июня 2025
|
последняя новость: 12:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 июня 2025
|
13 июня 2025
|
последняя новость: 12:39
13 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 11-летний Тхелет Аргаман из Рамат-Гана

Розыск
время публикации: 13 июня 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 12:17
Внимание, розыск: пропал 11-летний Тхелет Аргаман из Рамат-Гана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего ребенка. Пропал 11-летний Тхелет Аргаман из Рамат-Гана, утром он вышел из дома на улице А-Рехасим, после чего от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 140 см, короткие темные волосы. Был одет в шорты и в белую футболку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook