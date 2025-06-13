Внимание, розыск: пропал 11-летний Тхелет Аргаман из Рамат-Гана

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего ребенка. Пропал 11-летний Тхелет Аргаман из Рамат-Гана, утром он вышел из дома на улице А-Рехасим, после чего от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 140 см, короткие темные волосы. Был одет в шорты и в белую футболку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят позвонить в полицию по телефону 100.