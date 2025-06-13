"Борт номер 1" Израиля перебазирован на Кипр

"Борт номер 1" Израиля, правительственный самолет "Кнаф Цион", был сегодня перебазирован из "Бен-Гуриона" на Кипр, как и многие другие самолеты.

FlightRadar фиксировал перемещение "Кнаф Цион" несколько часов назад. Позже сведения о его перебазировании были подтверждены, и стало известно, что самолет находится на Кипре.

Израильские авиакомпании "Эль-Аль", "Исраэйр", "Аркия", Air Haifa эвакуировали свои самолеты из аэропорта "Бен-Гурион", переправив их на Кипр и в другие европейские аэропорты.

Эвакуация связана с тем, что "Бен-Гурион" в ближайшие дни может быть одной из основных целей для атак со стороны Ирана.