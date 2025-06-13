ЦАХАЛ: из Ирана выпущены ракеты по территории Израиля
время публикации: 13 июня 2025 г., 21:05 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 21:05
ЦАХАЛ зафиксировал, что некоторое время назад из Ирана были выпущены ракеты по территории Государства Израиль.
Системы ПРО работают над перехватом угрозы.
Необходимо войти в защищенные пространства и оставаться там до нового уведомления.
Выход из защищенного пространства разрешен только после получения четких указаний; продолжайте действовать согласно инструкциям Командования тыла.