ЦАХАЛ: из Ирана выпущены ракеты по территории Израиля

ЦАХАЛ зафиксировал, что некоторое время назад из Ирана были выпущены ракеты по территории Государства Израиль.

Системы ПРО работают над перехватом угрозы.

Необходимо войти в защищенные пространства и оставаться там до нового уведомления.

Выход из защищенного пространства разрешен только после получения четких указаний; продолжайте действовать согласно инструкциям Командования тыла.