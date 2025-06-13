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Израиль

Предуведомление: объявлена готовность в Израиле

время публикации: 13 июня 2025 г., 21:02 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 21:08
Предуведомление: объявлена готовность в Израиле
Кадр из видео пресс-службы Управления тылом

Предуведомление: объявлена готовность в Израиле. Управление тылом опубликовало предупреждение общего характера.

ЦАХАЛ зафиксировал, что некоторое время назад из Ирана были выпущены ракеты по территории Государства Израиль.

Системы ПРО работают над перехватом угрозы.

Необходимо войти в защищенные пространства и оставаться там до нового уведомления.

Выход из защищенного пространства разрешен только после получения четких указаний; продолжайте действовать согласно инструкциям Командования тыла.

Израиль
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