ЦАХАЛ объявил о ликвидации командующего ВВС КСИР и его штаба

Армия обороны Израиля сообщает о ликвидации командующего ВВС "Корпуса стражей исламской революции" Амира Али Хаджи-Задэ и других высокопоставленных офицеров, находившихся в подземном штабе.

В частности, убиты командующий беспилотной авиацией ВВС КСИР Тахер Пур и командующий противовоздушной обороной ВВС КСИР Дауд Шихьян.

Израиль возлагает на ВВС КСИР ответственность за многочисленные атаки против Государства Израиль – в том числе в апреле и в октябре 2024 года. Они же были причастны ко многим атакам на Саудовскую Аравию, в том числе в сентябре 2019 года.