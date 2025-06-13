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Израиль

ЦАХАЛ объявил о ликвидации командующего ВВС КСИР и его штаба

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 июня 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 13:43
ЦАХАЛ объявил о ликвидации командующего ВВС КСИР и его штаба
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля сообщает о ликвидации командующего ВВС "Корпуса стражей исламской революции" Амира Али Хаджи-Задэ и других высокопоставленных офицеров, находившихся в подземном штабе.

В частности, убиты командующий беспилотной авиацией ВВС КСИР Тахер Пур и командующий противовоздушной обороной ВВС КСИР Дауд Шихьян.

Израиль возлагает на ВВС КСИР ответственность за многочисленные атаки против Государства Израиль – в том числе в апреле и в октябре 2024 года. Они же были причастны ко многим атакам на Саудовскую Аравию, в том числе в сентябре 2019 года.

Израиль
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