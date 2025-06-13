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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о том, какие цели были поражены на ядерном объекте в Натанзе

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 июня 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 12:17
ЦАХАЛ сообщил о том, какие цели были поражены на ядерном объекте в Натанзе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля опубликовала данные о поражении ядерного объекта в районе Натанза, где обогащали уран. В сообщении отмечается, что речь идет о крупнейшем объекте по обогащению урана в Иране.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что в результате атаки было повреждено подземное пространство на объекте, где находится многоэтажный зал обогащения с центрифугами, электрооборудованием и дополнительной вспомогательной инфраструктурой.

Кроме того, была атакована жизненно важная инфраструктура на объекте в Натанзе, которая обеспечивает его непрерывное функционирование и дальнейшее продвижение проекта иранского режима по получению ядерного оружия.

Операция была проведена в тесном сотрудничестве разведки и ВВС ЦАХАЛа.

Израиль
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