ЦАХАЛ сообщил о том, какие цели были поражены на ядерном объекте в Натанзе

Армия обороны Израиля опубликовала данные о поражении ядерного объекта в районе Натанза, где обогащали уран. В сообщении отмечается, что речь идет о крупнейшем объекте по обогащению урана в Иране.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что в результате атаки было повреждено подземное пространство на объекте, где находится многоэтажный зал обогащения с центрифугами, электрооборудованием и дополнительной вспомогательной инфраструктурой.

Кроме того, была атакована жизненно важная инфраструктура на объекте в Натанзе, которая обеспечивает его непрерывное функционирование и дальнейшее продвижение проекта иранского режима по получению ядерного оружия.

Операция была проведена в тесном сотрудничестве разведки и ВВС ЦАХАЛа.