ВВС ЦАХАЛа завершили серию ударов по иранскому арсеналу ракет класса "земля-земля"

В последние часы истребители ВВС ЦАХАЛа, действуя на основе точных разведданных, завершили серию ударов по иранскому арсеналу ракет класса "земля-земля".

В ходе атак были уничтожены десятки пусковых установок, склады ракет "земля-земля" и другие военные объекты. На одном из атакованных объектов на западе Ирана находилась уникальая пусковая установка, размещенная внутри контейнеров.

За время войны иранский режим выпустил сотни ракет класса "земля-земля" по территории Израиля. Уничтожение этих ракет является жизненно важно для защиты израильских граждан.

В арсенале иранского режима остаются ракеты, чья дальность тысячи километров. Это представляет опасность для ближневосточного региона и всего мира.