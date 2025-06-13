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Израиль

ВВС ЦАХАЛа завершили серию ударов по иранскому арсеналу ракет класса "земля-земля"

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иран
время публикации: 13 июня 2025 г., 15:41 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 16:42
ВВС ЦАХАЛа завершили серию ударов по иранскому арсеналу ракет класса "земля-земля"
Пресс-служба ЦАХАЛа

В последние часы истребители ВВС ЦАХАЛа, действуя на основе точных разведданных, завершили серию ударов по иранскому арсеналу ракет класса "земля-земля".

В ходе атак были уничтожены десятки пусковых установок, склады ракет "земля-земля" и другие военные объекты. На одном из атакованных объектов на западе Ирана находилась уникальая пусковая установка, размещенная внутри контейнеров.

За время войны иранский режим выпустил сотни ракет класса "земля-земля" по территории Израиля. Уничтожение этих ракет является жизненно важно для защиты израильских граждан.

В арсенале иранского режима остаются ракеты, чья дальность тысячи километров. Это представляет опасность для ближневосточного региона и всего мира.

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