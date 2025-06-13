Израильская атака на Иран. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного корреспондента и обозревателя Давида Шарпа.

Израильский удар по Ирану ознаменовал переход от точечных операций к полномасштабной войне. Решение о начале боевых действий было историческим по своему масштабу – речь идёт не о тактической операции, а о стратегическом конфликте, целью которого стало полное выполнение военных задач, включая уничтожение объектов и ключевых персон, связанных с иранской ядерной программой.

Судя по имеющейся информации, первая волна атаки была направлена на цели, требующие эффекта внезапности – системы ПВО, пусковые установки баллистических ракет и критически важные фигуры в военной и ядерной инфраструктуре Ирана. Были задействованы как силы ВВС, так и агентурные и диверсионные группы, действовавшие внутри страны. Удар был нанесён с высокой степенью неожиданности, чему способствовала масштабная дезинформационная кампания, в которой, по данным открытых источников, участвовали США.

Иран оказался не готов к атаке – многие высокопоставленные лица были застигнуты дома, ПВО в ряде районов не открыла огонь, что говорит о нарушении системы раннего оповещения. Несмотря на это, Тегеран сохраняет значительный арсенал для ответного удара: баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники, что делает возможной эскалацию конфликта в ближайшие дни и недели.

Удалось ли Израилю сорвать иранскую ядерную программу? Или впереди – новый виток напряжённости на Ближнем Востоке? Все подробности – в нашем новом видео.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

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