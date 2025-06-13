Удары по Ирану: пять волн, поражены более 100 целей, уничтожено военное руководство

За последние пять часов израильские ВВС атаковали более 100 целей на территории Ирана. Атаки были осуществлены пятью волнами. В операции задействованы более 200 истребителей ВВС ЦАХАЛа.

Речь идет об "упреждающем, точном, комбинированном наступлении, основанном на высококачественных разведданных, с целью нанести удар по ядерной программе Ирана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля", заявляет ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ подтверждает ликвидацию трех самых высокопоставленных военных командиров иранского режима: начальника генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хоссейн Багери, командующего "Корпусом стражей исламской революции" Хоссейна Салами и командующего структурой "Хатем аль-Анбия" (Чрезвычайное командование) Хатем-Галама Али Рашида.

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