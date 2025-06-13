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Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Мы атаковали ядерный объект в Исфахане"

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 июня 2025 г., 20:40 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 21:02
Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Мы атаковали ядерный объект в Исфахане"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин заявил в обращении к СМИ: "Мы действительно атаковали ядерный объект в Исфахане".

По его словам, "операция все еще продолжается".

"Мы действуем согласно четкому плану и продолжаем наносить удары", - сказал Дефрин, подчеркнув, что "иранцы могут причинить значительный ущерб израильскому тылу".

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, истребители ВВС завершили атаку на ядерный объект в районе Исфахана, руководствуясь данными военной разведки. На указанном объекте происходит следующий, после обогащения урана, этап, необходимый для производства ядерного оружия.

В результате атаки были уничтожены: здание по производству металлического урана,

инфраструктура для преобразования обогащенного урана, лаборатории и другая инфраструктура.

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