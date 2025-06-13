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Израиль

На севере Израиля перехвачен беспилотник, запущенный с территории Ирана

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 июня 2025 г., 16:49 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 16:59
На севере Израиля перехвачен беспилотник, запущенный с территории Ирана
Ayal Margolin/Flash90

На севере Израиля ВВС перехватили беспилотник, запущенный с территории Ирана, сообщает пресс-службы ЦАХАЛа.

Напомним, в 16:04 тревога прозвучала в Метуле, а также населенных пунктах Мисгав Ам, Кфар Гилади, Мааян Барух, Бейт Гилель, Кфар Юваль, Тель Хай, Кирьят Шмона, Манара, Маргалиот, Дан, Снир, Шаар Йешув, Дафна, Ражар, А-Гошрим.

Израиль
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