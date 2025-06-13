Управление тылом Израиля опубликовало новые предварительные инструкции
время публикации: 13 июня 2025 г., 03:41 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 04:55
В 3:41 поступило предуведомление о возможном ракетном обстреле в Израиле.
Вскоре Управление тылом заявило: следует оставаться вблизи убежищ по всей стране, ограничить передвижения и не собираться большими группами.
"Получив предупреждение, необходимо войти в защищенные зоны и оставаться там до дальнейшего уведомления о том, что можно покинуть их. Движение и поездки по дорогам должны быть сокращены. Нас ждут сложные дни", – говорится в заявлении управления.
По всей стране прекращены массовые мероприятия, рабочая и образовательная деятельность.