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Израиль

Управление тылом Израиля опубликовало новые предварительные инструкции

время публикации: 13 июня 2025 г., 03:41 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 04:55
Управление тылом Израиля опубликовало предупреждение
Пресс-служба Управления тылом

В 3:41 поступило предуведомление о возможном ракетном обстреле в Израиле.

Вскоре Управление тылом заявило: следует оставаться вблизи убежищ по всей стране, ограничить передвижения и не собираться большими группами.

"Получив предупреждение, необходимо войти в защищенные зоны и оставаться там до дальнейшего уведомления о том, что можно покинуть их. Движение и поездки по дорогам должны быть сокращены. Нас ждут сложные дни", – говорится в заявлении управления.

По всей стране прекращены массовые мероприятия, рабочая и образовательная деятельность.

Израиль
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