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Израиль

Последствия ракетных обстрелов из Ирана: в Израиле более 40 раненых, двое в критическом состоянии

Мада
Иран
время публикации: 13 июня 2025 г., 23:23 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 23:27
Последствия ракетных обстрелов из Ирана: в Израиле более 40 раненых, двое в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

По данным медицинских источников, в результате ракетных обстрелов из Ирана вечером 13 июня в Израиле пострадали более 40 человек.

Двое раненых в критическом состоянии, еще двое в состоянии средней степени тяжести, четверо в состоянии от легкого до средней тяжести, прочие получили легкие ранения.

Кроме того, была оказана помощь людям в состоянии нервного шока.

Израиль
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