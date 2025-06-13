Последствия ракетных обстрелов из Ирана: в Израиле более 40 раненых, двое в критическом состоянии

По данным медицинских источников, в результате ракетных обстрелов из Ирана вечером 13 июня в Израиле пострадали более 40 человек.

Двое раненых в критическом состоянии, еще двое в состоянии средней степени тяжести, четверо в состоянии от легкого до средней тяжести, прочие получили легкие ранения.

Кроме того, была оказана помощь людям в состоянии нервного шока.