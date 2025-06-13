Полиция сообщает о падении фрагментов ракет на севере и в центре Израиля

Полиция Израиля сообщает о падении фрагмента ракеты-перехватчика в одном из населенных пунктов Северного округа. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало, однако причинен ущерб.

Полицейские саперы в настоящее время работают на месте падения, оно оцеплено. Население просят держаться подальше от потенциально опасной территории и выполнять указания полицейских.

Полиция Израиля просит граждан избегать скоплений людей в зонах падения фрагментов ракет, чтобы предотвратить вероятность ранения или травмы, а также не мешать работе саперов.

Также сообщается о нескольких падениях фрагментов ракет в Тель-Авивском округе. На данный момент есть несколько пострадавших, причинен значительный ущерб.