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Израиль

Начальник генштаба ЦАХАЛа: "Мы перешли в наступление, потому что достигли точки невозврата"

Иран
ЦАХАЛ
время публикации: 13 июня 2025 г., 04:39 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 04:43
Начальник генштаба ЦАХАЛа: "Мы перешли в наступление, потому что достигли точки невозврата"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир выступил с заявлением по поводу нанесения ударов по целям в Иране.

"Мы перешли в наступление, потому что пришло время, мы достигли точки невозврата. Мы не должны были ждать другого времени, чтобы действовать, у нас нет выбора... Я предупреждаю, любой, кто попытается бросить нам вызов, заплатит высокую цену. Мы идем в бой с одной целью – обеспечить более безопасное будущее Государству Израиль и его гражданам".

Ранее сообщалось, что израильские ВВС атаковали десятки военных объектов Ирана, включая ядерные. В заявлении Армии обороны Израиля говорилось: "ЦАХАЛ начал упреждающее, точное, комбинированное наступление, основанное на высококачественных разведданных, чтобы нанести удар по ядерной программе Ирана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля".

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