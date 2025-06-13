Начальник генштаба ЦАХАЛа: "Мы перешли в наступление, потому что достигли точки невозврата"

Начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир выступил с заявлением по поводу нанесения ударов по целям в Иране.

"Мы перешли в наступление, потому что пришло время, мы достигли точки невозврата. Мы не должны были ждать другого времени, чтобы действовать, у нас нет выбора... Я предупреждаю, любой, кто попытается бросить нам вызов, заплатит высокую цену. Мы идем в бой с одной целью – обеспечить более безопасное будущее Государству Израиль и его гражданам".

Ранее сообщалось, что израильские ВВС атаковали десятки военных объектов Ирана, включая ядерные. В заявлении Армии обороны Израиля говорилось: "ЦАХАЛ начал упреждающее, точное, комбинированное наступление, основанное на высококачественных разведданных, чтобы нанести удар по ядерной программе Ирана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля".