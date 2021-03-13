"Опрос опросов": две версии коалиции после выборов

Вечером в субботу, 13 марта, корпорация "Кан" опубликовала результаты исследования, проведенного компанией "Мадад" совместно с профессором Камилем Фуксом.

Согласно опубликованным результатам, если бы выборы в Кнессет 24-го созыва состоялись сейчас, "Ликуд" укрепил бы свои лидирующие позиции, набрав 31 (из 120) депутатский мандат.

При этом главный конкурент "Ликуда", партия "Еш Атид" набирает 20 мандатов.

Далее следуют: "Ямина" – 12 мандатов, "Тиква Хадаша" – 11, Объединенный список (арабские партии) – 9, ШАС – 8, НДИ – 8, "Яадут а-Тора" – 7, "Авода" – 6, "Кахоль Лаван" – 4, "А-Ционут а-датит" – 4.

Другие партии, включая МЕРЕЦ и РААМ, не преодолевают электоральный барьер.

Таким образом, лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу в союзе с ультрарелигиозными партиями и религиозными сионистами, если его поддержит партия "Ямина", набирает 62 мандата.

"Кан" отмечает, что стратегия Нетаниягу сейчас сосредоточена на укреплении позиций "Ликуда" за счет "Ямины", но избегая борьбы за электорат "А-Ционут а-датит", чтобы не допустить ситуации, при которой партия Бецалеля Смотрича не преодолеет электоральный барьер.

Если Беннет не поддержит Нетаниягу и войдет в коалицию с Яиром Лапидом, то коалиция без "Ликуда", религиозных и арабских партий, но вместе с партиями под руководством Гидеона Саара, Авигдора Либермана, Бени Ганца и Мерав Михаэли, теоретически, могла бы набрать 61 мандат и сформировать правительство.

Таким образом, "ключи от коалиции" в обоих случаях у лидера "Ямины" Беннета.

Исследование, проводимое компанией "Мадад", называют "Опросом опросов". Речь идет о некой математической формуле, позволяющей получить данные на основе всех опросов, проведенных теле- и радиоканалами, а также газетами. При этом речь не идет о среднестатистическом показателе.