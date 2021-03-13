Иерусалим:
6 - 16°
Тель-Авив:
11 - 19°
Эйлат:
14 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле13 марта 2021 г., 21:27

"Опрос опросов": две версии коалиции после выборов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Опрос опросов": две версии коалиции после выборов

Вечером в субботу, 13 марта, корпорация "Кан" опубликовала результаты исследования, проведенного компанией "Мадад" совместно с профессором Камилем Фуксом.

Согласно опубликованным результатам, если бы выборы в Кнессет 24-го созыва состоялись сейчас, "Ликуд" укрепил бы свои лидирующие позиции, набрав 31 (из 120) депутатский мандат.

При этом главный конкурент "Ликуда", партия "Еш Атид" набирает 20 мандатов.


Далее следуют: "Ямина" – 12 мандатов, "Тиква Хадаша" – 11, Объединенный список (арабские партии) – 9, ШАС – 8, НДИ – 8, "Яадут а-Тора" – 7, "Авода" – 6, "Кахоль Лаван" – 4, "А-Ционут а-датит" – 4.

Другие партии, включая МЕРЕЦ и РААМ, не преодолевают электоральный барьер.

Таким образом, лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу в союзе с ультрарелигиозными партиями и религиозными сионистами, если его поддержит партия "Ямина", набирает 62 мандата.

"Кан" отмечает, что стратегия Нетаниягу сейчас сосредоточена на укреплении позиций "Ликуда" за счет "Ямины", но избегая борьбы за электорат "А-Ционут а-датит", чтобы не допустить ситуации, при которой партия Бецалеля Смотрича не преодолеет электоральный барьер.

Если Беннет не поддержит Нетаниягу и войдет в коалицию с Яиром Лапидом, то коалиция без "Ликуда", религиозных и арабских партий, но вместе с партиями под руководством Гидеона Саара, Авигдора Либермана, Бени Ганца и Мерав Михаэли, теоретически, могла бы набрать 61 мандат и сформировать правительство.

Таким образом, "ключи от коалиции" в обоих случаях у лидера "Ямины" Беннета.

Исследование, проводимое компанией "Мадад", называют "Опросом опросов". Речь идет о некой математической формуле, позволяющей получить данные на основе всех опросов, проведенных теле- и радиоканалами, а также газетами. При этом речь не идет о среднестатистическом показателе.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:27 "Опрос опросов": две версии коалиции после выборов
21:02 Столкновения в Самарии: есть пострадавшие среди израильтян и палестинских арабов
20:54 ДТП в Кфар-Сабе, тяжело травмирован 16-летний юноша, ехавший на велосипеде
20:49 Внимание, розыск: пропал 16-летний Натаниэль Загури из поселка Эйн-Веред
20:16 Израильтянин по ошибке заехал в иерусалимский квартал Иссауия и попал под "камнепад"
19:47 Внимание, розыск: пропал 15-летний Элад Коэн из Ашдода
19:08 Группа хакеров BlackShadow взломала компьютерные сети еще одной израильской компании
16:57 В округе Шфела перевернулся квадроцикл; мужчина получил тяжелые травмы
15:15 ДТП в Негеве; мужчина получил тяжелые травмы
13:36 В северном округе Израиля потерпел крушение вертолет
Загрузка...