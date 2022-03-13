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NEWSru.co.il :: В Израиле13 марта 2022 г., 14:04

Новые правила приглашения беженцев в Израиль еще не вступили в силу

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Новые правила приглашения беженцев в Израиль еще не вступили в силу

В Управлении регистрации населения и иммиграции сообщили редакции NEWSru.co.il, что по состоянию на 13 марта новые правила приглашения в Израиль беженцев из Украины пока не вступили в силу.

Сообщается, что новые инструкции будут сформированы в течение дня 13 марта.

Управление регистрации населения и миграции сообщило, что с момента вторжения российских войск в Украину 24 февраля и по утро воскресенья, 13 марта, в Израиль прибыли 7179  обладателей украинского паспорта.

Согласно данным управления, 221 человек из них не был допущен в Израиль.


Управление не сообщает, сколько из прибывших в Израиль из Украины имеют право на израильское гражданство в рамках Закона о возвращении.

Однако по данным министерства алии и интеграции с начала войны в Украине в Израиль прибыли 2007 репатриантов из этой страны. 13 марта прибудут еще 600 репатриантов из Украины.

Отметим, что, помимо репатриантов и беженцев, среди прилетающих из Украины есть также граждане, имеющие право на репатриацию, но прилетевшие в Израиль в качестве туристов.

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