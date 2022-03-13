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NEWSru.co.il :: В Израиле13 марта 2022 г., 06:35

Прогноз: 15 марта ожидается слабый снегопад в Иерусалиме

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Прогноз: 15 марта ожидается слабый снегопад в Иерусалиме

В ближайшие дни в Израиле будет холодно. Температура воздуха в горных районах – днем не выше 9 градусов тепла, ночью может опускать до 0 и ниже.

В воскресенье ожидаются дожди на севере и в центре. В понедельник – без осадков. Во вторник, 15 марта, возобновятся дожди, ожидается слабый снегопад не только на горе Хермон, но также в других горных районах севере и центра страны, включая Иерусалим.

Синоптик Шарон Векслер в эфире радиостанции "Кан Бет" заявила, что в горах центра страны 15 марта устойчивый снежный покров не образуется, толщина снежного покрова скорее всего будет не более 1 см. Тем не менее, отметила она, речь идет о довольно редком явлении для середины марта в Израиле.


Администрация горного курорта Хермон уведомляет, что празднование 50-летнего юбилея курорта, планировавшееся на 13 марта, перенесено на неопределенную дату из-за погодных условий.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.

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