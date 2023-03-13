СМИ: Шабтай попросил высокопоставленных офицеров избегать общения напрямую с Бен-Гвиром
В понедельник, 13 марта, генеральный инспектор полиции Коби Шабтай попросил всех офицеров, находящихся на командных должностях, избегать прямого общения с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром.
По информации сайта "Мако" , на еженедельном совещании командного состава полиции Коби Шабтай сказал, что с этого момента все обращения, поступающие из канцелярии министра должны переправляться в офис генерального инспектора полиции. С этого момента именно именно он будет выступать посредником между министром и командирами.
Сайт Ynet пишет, что сегодняшнее совещание проводилось в штабе полиции Южного округа, к которому в последнее время у министра много претензий, в том числе, и по поводу действий полиции во время акции протеста.
Сайт "Мако" пишет, что запрет на прямое общение с министром был выпущен после того, как в последнее время было несколько случаев, когда министр или его люди напрямую обращались к начальникам округов в разгар оперативных действий.
Израильские СМИ напоминают о том, что в субботу, 11 марта, Коби Шабтай, выступая со специальным заявлением, касающемся смещения с должности начальника Тель-Авивского округа Амихая Эшеда, он заявил: "У полиции есть только один генинспектор, я остаюсь на посту на благо граждан Израиля".
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