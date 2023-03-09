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    В Израиле

    СМИ: Итамар Бен-Гвир снял с должности начальника полиции тель-авивского округа

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    Ами Эшед
    Пресс-служба полиции Израиля     Акция протеста в Тель-Авиве 9 марта
    Tomer Neuberg/Flash90     Акция протеста в Тель-Авиве 9 марта
    Erik Marmor/Flash90

    12-й телеканал передал вечером 9 марта, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сместил с должности начальника полиции тель-авивского округа Ами Эшеда.

    Пресс-служба полиции сообщила, что в рамках серии плановых назначений Ами Эшед назначается на должность главы учебного отдела.

    Телеканал "Кан-11" передал, что в полиции говорят о том, что Эшед, скорее всего, не согласится на перевод на другую должность и уволится.

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    Обозреватели 12, 11 и 13 телеканалов в один голос о том, что это является вмешательством политика в работу полиции, и, по сути, речь идет не о переводе Эшеда, который отвечал за округ, в котором в течение последних 10 недель проходят самые многочисленные акции протеста, на другую должность, а об его отставке.

    Ранее СМИ сообщали, что Бен-Гвир на закрытых встречах выражал недовольство действиями полиции во время акций протеста. Источники в окружении министра говорили, что Итамар Бен-Гвир полагает, что полиция не придерживается полученных от него инструкций, что привело "к анархии", перекрытию трассы Аялон и дорог возле аэропорта.

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    Глава блока "Махане Мамлахти" Бени Ганц назвал действия Итамара Бен-Гвира "политической чисткой в полиции".

    Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид в своем "твиттере" так прокомментировал отставку главы полицейского округа: "Такого позора еще не было в истории страны. Тик-ток клоун снимает с должности офицера полиции за то, что на улицах недостаточно крови и насилия".

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