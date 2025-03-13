Два ДТП с грузовиками на 6-й трассе, один из водителей погиб

В ночь на 13 марта на 6-й трассе произошли две аварии с участием грузовиков. Один из водителей погиб. Второй получил травмы средней степени тяжести.

Первая авария произошла около полуночи. Грузовик перевернулся при движении в северном направлении недалеко от развязки Нахшоним. Водитель, мужчина 37 лет, получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Вторая авария произошла примерно через два часа. Грузовик, следовавший по 6-й трассе в северном направлении, проезжая над 444-м шоссе, пробил защитное заграждение и упал вниз. Водитель погиб.