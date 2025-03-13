Убийца Ивана Прилуцкого, приговоренный к пожизненному заключению, умер в тюрьме

11 лет назад Ефрем Элишков, бывший боксер, был признан виновным в убийстве соседа по квартире Ивана Прилуцкого и приговорен к пожизненному заключению. Как стало известно изданию "Мако", в среду, 12 марта, стало известно, что Элишков, отбывавший срок в тюрьме "Ницан", умер, ему было 74 года.

Убийство произошло в ночь на 22 апреля 2014 года. Согласно материалам дела, 69-летний Прилуцкий и 63-летний Элишков вместе снимали квартиру в Холоне. Конфликт между мужчинами возник из-за арендной платы и желания Прилуцкого разорвать договор и переехать в Акко. Ссора переросла в драку, в результате которой Прилуцкий был убит ударами ножа. Элишков добровольно сдался полиции.