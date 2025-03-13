ПИЦ: силы ЦАХАЛа арестовали в Хевроне не менее семи хамасовцев, ранее освобожденных из тюрьмы

В ночь на 13 марта силы ЦАХАЛа провели масштабную операцию в Хевроне, в ходе которой были арестованы многие активисты ХАМАСа, ранее освобожденные из тюрем с рамках сделки с ХАМАСом.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" называет имена семи задержанных, ранее отбывавших срок за террор: Абдул Азим ан-Натшэ, Алаа аль-Джабари, Кидар Райт, Айман аль-Джунайди, Фатхи аль-Джулани, Али Дуфаш, Абд аль-Хади Абу Халаф.

ЦАХАЛ и ШАБАК пока эти сведения не комментируют.