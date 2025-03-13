Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 13 марта, температура повысится и будет значительно выше среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков. Сильный восточный ветер в горных районах (особенно утром).

В Иерусалиме – 15-25 градусов, в Тель-Авиве – 19-31, в Хайфе – 19-30, в Эйлате – 23-31, в Беэр-Шеве – 18-30, в Мицпе-Рамоне – 16-27, на побережье Мертвого моря – 22-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-26, в Ариэле – 18-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-25, на Голанских высотах – 17-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 30-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 10 км/ч).

В пятницу-воскресенье – тепло (особенно в горных районах), малооблачно.