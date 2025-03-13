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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по террористам в Газе

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 марта 2025 г., 16:25 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 16:30
ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по террористам в Газе
Yonatan Sindel/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что 13 марта в центральной части сектора Газы были атакованы несколько террористов, которые пытались заложить мину около позиций израильских военных.

По боевикам был нанесен авиаудар.

Ранее источники в Газе сообщали, что израильские военные атаковали цель к востоку от Аль-Магази, в центральной части сектора. Сообщалось о раненом.

Кроме того, сообщалось, что БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели на открытой местности в районе Ат-Тауам, на севере сектора.

Также сообщалось, что танки ЦАХАЛа выпустили светошумовые снаряды по району лагеря Аш-Шабура в центре Рафаха, на юге сектора.

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