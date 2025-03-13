ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по террористам в Газе
время публикации: 13 марта 2025 г., 16:25 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 16:30
ЦАХАЛ сообщает, что 13 марта в центральной части сектора Газы были атакованы несколько террористов, которые пытались заложить мину около позиций израильских военных.
По боевикам был нанесен авиаудар.
Ранее источники в Газе сообщали, что израильские военные атаковали цель к востоку от Аль-Магази, в центральной части сектора. Сообщалось о раненом.
Кроме того, сообщалось, что БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели на открытой местности в районе Ат-Тауам, на севере сектора.
Также сообщалось, что танки ЦАХАЛа выпустили светошумовые снаряды по району лагеря Аш-Шабура в центре Рафаха, на юге сектора.