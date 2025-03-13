x
13 марта 2025
|
последняя новость: 16:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 марта 2025
|
13 марта 2025
|
последняя новость: 16:25
13 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Признанный виновным в сексуализированном насилии психолог освобожден досрочно

Суд
Прокуратура
Психология
Сексуальное насилие
время публикации: 13 марта 2025 г., 15:37 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 15:37
Признанный виновным в сексуализированном насилии психолог освобожден досрочно
Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия по условно-досрочному освобождению одобрила сокращение срока тюремного заключения психолога Юваля Карми, который был признан виновным в сексуализированном насилии в отношении двух своих пациенток и приговорен к 39 месяцам тюремного заключения.

Напомним, 67-летний (на момент вынесения приговора) Юваль Карми был признан виновным в том, что он использовал свое положение и свою власть над пациентками, обратившимися к нему в состоянии психологического кризиса и искавшими помощи, для сексуального насилия над ними.

По решению комиссии по условно-досрочному освобождению, Юваль Карми должен будет отмечаться в полиции в первую и третью неделю каждого месяца, он будет работать на месте работы, которое определит для него Служба реабилитации заключенных, и каждый день с 22:00 до 06:00 он будет находиться под домашним арестом у себя дома.

В своем решении представители комиссии указали, что по приговору суда, Юваль Карми выплатил компенсацию в размере 100 тысяч шекелей первой пострадавшей от его действий и в размере 30 тысяч шекелей – второй пострадавшей. Он также выплатил дополнительную компенсацию в размере около миллиона шекелей первой пострадавшей в рамках поданного ею гражданского иска.

Государственная прокуратура отложила освобождение Юваля Карми до субботы, чтобы дать прокуратуре время подать апелляцию на решение комиссии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 02 августа 2022

Психолог, домогавшийся пациенток, приговорен к трем годам и трем месяцам тюремного заключения
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 09 февраля 2021

Психолог, подозреваемый в сексуальных преступлениях в отношении пациентов, переведен под домашний арест
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 02 февраля 2021

Опубликовано имя иерусалимского психолога, подозреваемого в сексуальных преступлениях