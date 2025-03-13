"Исламский джихад" объявил о гибели командира боевиков в Тубасе

Террористическая группировка "Исламский джихад" объявила, что 11 марта в Дженине в ходе вооруженного столкновения с израильскими военными были убит один из командиров "Бригад Аль-Кудса" Мухаммад Фауаз Абу Дауас (31 год).

В сообщении сказано, что Абу Дауас был одним из основателей "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") в Тубасе (Самария).

Судя по опубликованным данным, Абу Дауас был смертельно ранен в перестрелке в районе Халит ас-Суха в Дженине.