x
13 марта 2025
|
последняя новость: 13:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 марта 2025
|
13 марта 2025
|
последняя новость: 13:35
13 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Исламский джихад" объявил о гибели командира боевиков в Тубасе

Иудея и Самария
Террористы
Исламский джихад
время публикации: 13 марта 2025 г., 12:42 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 12:42
"Исламский джихад" объявил о гибели командира боевиков в Тубасе
Nasser Ishtayeh /Flash90

Террористическая группировка "Исламский джихад" объявила, что 11 марта в Дженине в ходе вооруженного столкновения с израильскими военными были убит один из командиров "Бригад Аль-Кудса" Мухаммад Фауаз Абу Дауас (31 год).

В сообщении сказано, что Абу Дауас был одним из основателей "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") в Тубасе (Самария).

Судя по опубликованным данным, Абу Дауас был смертельно ранен в перестрелке в районе Халит ас-Суха в Дженине.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook