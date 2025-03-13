"Слишком тесно": жительница бедуинской деревни в Галилее задержана за поджог своего дома
время публикации: 13 марта 2025 г., 11:55 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 11:55
29-летняя жительница бедуинской деревни Каманэ (Галилея) задержана по подозрению в поджоге собственного дома после спора о разделе недвижимого имущества, доставшегося по наследству.
Судя по сообщению полиции, женщина была недовольна тем, что получила слишком маленькую, по ее мнению, жилплощадь.
Сегодня задержанную доставят в суд Акко для принятия решения о продлении срока содержания под стражей.