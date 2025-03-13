Подробности инцидента со стрельбой в Иерусалиме: резервист принял рабочего мэрии за террориста

Хотя полиция просила продлить на шесть дней срок содержания под стражей резервиста, ранившего накануне вечером в центре столицы муниципального рабочего, мировой суд Иерусалима распорядился освободить его.

Инцидент произошел 12 марта, около полуночи в полицию поступили сообщения о стрельбе на улице Кинг-Джордж в центре Иерусалима, в результате которой был легко ранен в ноги мужчина. Стрелявший скрылся, но через несколько часов был задержан полицией.

На суде задержанный утверждал, что он увидел убегающих людей от подозрительного мужчины, который, как ему показалось, кричал "Аллах Акбар", решив, что это террорист, он выстрелил ему по ногам.

По информации "Мако", после того как предполагаемый террорист был ранен, случайный прохожий снял происходящее на видео. На этом видео раненый умолял не убивать его, объясняя, что он работник муниципалитета и его "все тут знают". Снимавший видео вступился за раненого и подтвердил, что с ним знаком и он, действительно, работает в мэрии. После этого стрелявший удалился.