Израильские СМИ: в Дохе обсуждается освобождение из плена ХАМАСа от 3 до 5 заложников

В Дохе продолжаются опосредованные переговоры между Израилем и ХАМАСом, посредниками на которых выступают Египет, Катар и США. Согласно сообщениям в израильских СМИ, специальный посланник США Стив Виткофф выдвинул компромиссное предложение, чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки: освобождение небольшой группы живых заложников и передача Израилю останков нескольких погибших в обмен на продление режима прекращения огня.

По информации сайта Ynet, в плане Виткоффа говорится об освобождении 3-5 заложников и нескольких тел в обмен на продление "перемирия" на 50 дней и возобновление поставок гуманитарной помощи. По информации "Мако", обсуждается освобождение 5 живых заложников и останков 9 погибших заложников. Оба издания пишут, что США настаивают на том, чтобы среди освобождаемых был Идан Александр, имеющий кроме израильского гражданство США.

Сайт Ynet пишет, что Израиль, в свою очередь, настаивает на освобождении большего числа заложников.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил радиостанции "Кан Бет", что в Дохе ведется обсуждение второго этапа сделки и продлении режима прекращения огня на 50 дней. Число освобождаемых заложников все еще обсуждается, возможно, на этом этапе в сделку будут включены пятеро живых заложников и останки нескольких погибших.

"Кан Бет" передает, что Виткофф покинул Катар, израильская переговорная группа продолжает работу.