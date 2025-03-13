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Израиль

Внимание, розыск: пропал 13-летний Йонатан Саар-Краснов из Тель-Авива

Полиция
Розыск
время публикации: 13 марта 2025 г., 11:10 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 11:10
Внимание, розыск: пропал 13-летний Йонатан Саар-Краснов из Тель-Авива
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 13-летнего Йонатана Саара-Краснова из Тель-Авива. В последний раз его видели утром 12 марта в Петах-Тикве. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: рост 160, носит очки, шатен.

Описание одежды: черная куртка, белая рубашка, черные брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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