Внимание, розыск: пропал 13-летний Йонатан Саар-Краснов из Тель-Авива
время публикации: 13 марта 2025 г., 11:10 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 11:10
Полиция Израиля просит помощи в розыске 13-летнего Йонатана Саара-Краснова из Тель-Авива. В последний раз его видели утром 12 марта в Петах-Тикве. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы разыскиваемого: рост 160, носит очки, шатен.
Описание одежды: черная куртка, белая рубашка, черные брюки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.