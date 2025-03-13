Вторая пятница Рамадана: полиция Иерусалима в состоянии повышенной готовности

Продолжается дежурство усиленных нарядов полиции на протяжении двух первых недель священного для мусульман месяца Рамадан. Полиция Южного округа при сотрудничестве пограничной полиции МАГАВ и полицейского подкрепления из других округов обеспечивает общественный порядок и безопасное прибытие десятков тысяч верующих в Старый город Иерусалима и на Храмовую гору.

В пятницу, 14 марта, по всей столице будут размещены около 3000 полицейских. Усиленные наряды полиции будут дежурить на въездах вокруг Иерусалима, в восточной части города и в переулках Старого города. Отмечается, что за последние дни сотрудники полиции задержали четверых жителей арабских районов столицы по подозрению в подстрекательстве к насилию и поддержке террора.

Для обеспечения безопасности будут закрыты следующие улицы:

С 06:00 до 15:30 будут перекрыты для транспортного движения дороги вокруг Старого города: Султан Сулейман, Дерех Иерихо, Шмуэль Бен Адия, Квиш а-Офель, Дерех Шхем, Салах ад-Дин, Маалот Ир Давид, Наоми Кис.

Также с утра и до послеобеденных часов будут перекрываться по мере необходимости следующие дороги: Цир Вади Джуз, Шдерот Бар-Лев от перекрестка Матэ Арци на юг, Дерех Хеврон от улицы Мирьям а-Хашмонаит на север, Улица а-Цанханим, Улица Хиль а-Андаса, Минэрет ЦАХАЛ.

Водителей просят использовать для объезда Дерех Бегин, об изменениях транспортного сообщения следует сверяться в навигационных программах.

В дни праздника Пурим полиция будет находиться в состоянии повышенной готовности по всему Иерусалиму. Правоохранительные органы напоминают о запрете использования и продажи фейерверков, петард и опасных игрушек.