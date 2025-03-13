ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в глубине Ливана
время публикации: 13 марта 2025 г., 20:28 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 20:28
Ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе населенного пункта Джанта, расположенного в Бекаа (на востоке Ливана), в непосредственной близости от границы с Сирией.
По информации ливанского агентства "Аль-Марказия", было две волны ударов по объектам "Хизбаллы".
Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила информацию об ударах в Ливане, отметив, что целью была инфраструктура для производства и хранения стратегического оружия "Хизбаллы" в долине Бекаа.
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