ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в глубине Ливана

Ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе населенного пункта Джанта, расположенного в Бекаа (на востоке Ливана), в непосредственной близости от границы с Сирией.

По информации ливанского агентства "Аль-Марказия", было две волны ударов по объектам "Хизбаллы".

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила информацию об ударах в Ливане, отметив, что целью была инфраструктура для производства и хранения стратегического оружия "Хизбаллы" в долине Бекаа.