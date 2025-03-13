Внимание, розыск: пропал 80-летний Энтони Донелл Риг из Иерусалима

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 80-летний Энтони Донелл Риг из Иерусалима. Утром он выехал из дома на своем автомобиле Mazda с госномером 40-292-71, и по всей видимости, находится в районе "Яд Кеннеди" в лесу Аминадав.

Приметы пропавшего: был одет в светлые джинсы и темную рубашку на пуговицах. Он носит очки для зрения, волосы седые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Иерусалима по телефону 02-5683222.