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Израиль

Внимание, розыск: пропал 80-летний Энтони Донелл Риг из Иерусалима

Розыск
время публикации: 13 марта 2025 г., 20:17 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 20:51
Внимание, розыск: пропал 80-летний Энтони Донелл Риг из Иерусалима
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 80-летний Энтони Донелл Риг из Иерусалима. Утром он выехал из дома на своем автомобиле Mazda с госномером 40-292-71, и по всей видимости, находится в районе "Яд Кеннеди" в лесу Аминадав.

Приметы пропавшего: был одет в светлые джинсы и темную рубашку на пуговицах. Он носит очки для зрения, волосы седые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Иерусалима по телефону 02-5683222.

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