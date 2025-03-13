"Ликуд" и "Ямин Мамлахти" заключили соглашение о будущем объединении

Партии "Ликуд" и "Ямин Мамлахти" подписали соглашение, предусматривающее впоследствии объединение фракций.

В рамках соглашения, представителю "Ямин Мамлахти" гарантировано место в списке "Ликуда" на выборах в Кнессет 26-го созыва. Оговорено, что это место будет не ниже 15-го в объединенном списке.

Члены "Ямин Мамлахти" будут входить в секретариат "Ликуда".

Соглашение должно быть утверждено ЦК "Ликуда".

В официальном заявлении "Ликуда" по этому поводу сказано: "Фракция "Ликуд" и фракция "Ямин Мамлахти" подписали политическое соглашение, включающее в дальнейшем слияние фракций. В соответствии с этим соглашением, на следующих выборах они представят единый список кандидатов. В рамках соглашения, в случае предоставления премьер-министру полномочий забронировать места для кандидатов в списке "Ликуда" на выборы в Кнессет 26-го созыва, министр Гидеон Саар, председатель Ямин Мамлахти", выберет первого забронированного кандидата (в рамках кандидатов, бронированных для премьер-министра). Также было согласовано, что место первого бронированного кандидата будет не ниже 15-го в списке. После слияния члены фракции "Ямин Мамлахти" станут частью фракции "Ликуд". В рамках соглашения будет отменено решение секретариата Ликуда от 5 августа 2021 года в отношении депутатов Кнессета от "Ямин Мамлахти – Тиква Хадаша" и его членов, и депутатам Кнессета от "Ямин Мамлахти", а также 2400 активистам партии будет предоставлена возможность незамедлительно избираться от движения "Ликуд" в Кнессет, правительство, национальные учреждения и структуры "Ликуда". Кроме того, министр Гидеон Саар, председатель "Ямин Мамлахти", назначит 100 членов Центра "Ликуда". Депутаты Кнессета от фракции "Ямин Мамлахти" станут членами секретариата "Ликуда" с момента их вступления в "Ликуд". Соглашение подлежит утверждению Центра и секретариата "Ликуда" в соответствии с уставом, а также утверждению уполномоченных органов "Тиква Хадаша – Ямин Мамлахти". Соглашение будет вынесено на утверждение секретариата "Ликуда" и руководства 2Тиква Хадаша – Ямин Мамлахти" в течение 7 дней с момента подписания, а также на утверждение Центра "Ликуда" в течение 90 дней с момента подписания соглашения".