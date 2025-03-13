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Израиль

Палестинец из Рамаллы взломал медицинскую карту освобожденной заложницы

Заложники
Кибербезопасность
Больницы
время публикации: 13 марта 2025 г., 17:28 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 17:28
Палестинец из Рамаллы взломал медицинскую карту освобожденной заложницы
Yossi Zamir/Flash90

Палестинец из Рамаллы, работающий в медицинском учреждении в восточном Иерусалиме, взломал медицинскую карту освобожденной из плена ХАМАСа заложницы и просматривал ее. На допросе он заявил, что сделал это "из любопытства". По решению суда публикация имени заложницы запрещена.

По сообщению полиции, в последние несколько недель отделение по борьбе с киберпреступностью вело расследование по факту жалобы от руководства крупной больницы, сообщившей о взломе личной медицинской карты заложницы, недавно возвращенной в рамках сделки с террористами. Взлом был осуществлен из филиала больницы, расположенного в Кафр-Акабе.

Сотрудники полиции провели скрытое расследование, которое показало, что один из работников медицинского учреждения проник в медицинскую карту этой заложницы через несколько дней после ее возвращения, выполнив технологические действия, позволившие ему обойти блокировку, созданную учреждением для предотвращения доступа неуполномоченных лиц к данным заложников.

В среду, 12 марта, расследование было переведено в открытую фазу, подозреваемый был арестован на своем рабочем месте в Кафр-Акабе. Он был передан для допроса в полицию, на допросе подозреваемый заявил, что сделал это "из личного любопытства".

Подозреваемый – палестинец, проживающий в Рамалле, в возрасте около 40 лет – предстал перед мировым судом Иерусалима, который продлил срок его содержания под стражей до 16 марта.

Израиль
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