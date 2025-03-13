В результате ДТП на шоссе Аялон пострадали пять человек, состояние двоих тяжелое
время публикации: 13 марта 2025 г., 00:43 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 00:43
На шоссе Аялон, в районе развязки Роках, произошла авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в ДТП пострадали пять человек, состояние двоих пострадавших, находившихся в одной из легковушек, тяжелое.
Во второй легковой машине, перевернувшейся в результате удара, находилась женщина (примерно 35 лет), она получила травмы средней тяжести. Еще двое пострадавших (они были в кабине грузовика) получили легкие травмы.
Все пострадавшие доставлены в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
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