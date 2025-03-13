В результате ДТП на шоссе Аялон пострадали пять человек, состояние двоих тяжелое

На шоссе Аялон, в районе развязки Роках, произошла авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в ДТП пострадали пять человек, состояние двоих пострадавших, находившихся в одной из легковушек, тяжелое.

Во второй легковой машине, перевернувшейся в результате удара, находилась женщина (примерно 35 лет), она получила травмы средней тяжести. Еще двое пострадавших (они были в кабине грузовика) получили легкие травмы.

Все пострадавшие доставлены в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.