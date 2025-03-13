Внимание, розыск: пропал 15-летний Нафтали Сподек из Гева-Биньямина

Полиция Израиля просит помощи в розыске 15-летнего Нафтали Сподека из Гева-Биньямина. В последний раз его видели поздно вечером 3 марта в районе Маале Хаореш в Мевасерет-Ционе. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: светло-каштановые волосы. Описание одежды: черная рубашка и черные брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 037729444 или 100.