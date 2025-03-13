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Израиль

Внимание, розыск: пропал 15-летний Нафтали Сподек из Гева-Биньямина

Полиция
Розыск
время публикации: 13 марта 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 10:51
Внимание, розыск: пропал 15-летний Нафтали Сподек из Гева-Биньямина
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 15-летнего Нафтали Сподека из Гева-Биньямина. В последний раз его видели поздно вечером 3 марта в районе Маале Хаореш в Мевасерет-Ционе. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: светло-каштановые волосы. Описание одежды: черная рубашка и черные брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 037729444 или 100.

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