Вооруженное нападение на женщину в Петах-Тикве. Полиция: это не теракт
время публикации: 13 марта 2025 г., 10:13 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 10:18
Утром 13 марта в Петах-Тикве, на улице РАМБАМ, было совершено вооруженное нападение на женщину примерно 60 лет. Она получила легкие ножевые ранения. Нападавший скрылся с места преступления.
Вскоре полиция задержала подозреваемого в совершении этого нападения – 37-летнего жителя Петах-Тиквы.
Судя по сообщению пресс-службы полиции, мужчина атаковал незнакомую женщину. Это не было терактом. Задержанный передан "медицинским органам", то есть, по всей видимости, речь о психически больном человеке.