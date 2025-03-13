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Израиль

Вооруженное нападение на женщину в Петах-Тикве. Полиция: это не теракт

Полиция
Петах-Тиква
время публикации: 13 марта 2025 г., 10:13 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 10:18
Вооруженное нападение на женщину в Петах-Тикве. Полиция: это не теракт
Пресс-служба полиции Израиля

Утром 13 марта в Петах-Тикве, на улице РАМБАМ, было совершено вооруженное нападение на женщину примерно 60 лет. Она получила легкие ножевые ранения. Нападавший скрылся с места преступления.

Вскоре полиция задержала подозреваемого в совершении этого нападения – 37-летнего жителя Петах-Тиквы.

Судя по сообщению пресс-службы полиции, мужчина атаковал незнакомую женщину. Это не было терактом. Задержанный передан "медицинским органам", то есть, по всей видимости, речь о психически больном человеке.

Израиль
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