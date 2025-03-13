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Израиль

Внимание, розыск: пропала 70-летняя жительница Герцлии Пнина Берси

Розыск
время публикации: 13 марта 2025 г., 20:00 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 20:00
Внимание, розыск: пропала 70-летняя жительница Герцлии Пнина Берси
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 70-летней Пнины Берси. Последний раз ее видели 10 марта в центре Герцлии. В полиции не исключают, что женщина сесть в общественный транспорт, идущий в Тель-Авив.

Приметы пропавшей: среднего телосложения, седые волосы, носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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