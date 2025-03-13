Внимание, розыск: пропала 70-летняя жительница Герцлии Пнина Берси

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 70-летней Пнины Берси. Последний раз ее видели 10 марта в центре Герцлии. В полиции не исключают, что женщина сесть в общественный транспорт, идущий в Тель-Авив.

Приметы пропавшей: среднего телосложения, седые волосы, носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.