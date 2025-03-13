Летняя жара в марте. Надолго ли такая погода в Израиле

Пустынный восточный ветер (шарав) привел к резкому повышению температуры на территории Израиля. Сегодня днем, 13 марта, во многих районах страны температура будет выше 30 градусов по Цельсию.

Хотя в ближайшие дни на побережье Средиземного моря температура понизится, в горных районах она будет повышаться, и в целом по стране до среды, 19 марта, температура будет выше среднесезонной. То есть "летняя" погода ожидает израильтян в течение недели. Осадков в эти дни не будет. По предварительным прогнозам, дожди ожидаются с 20 марта, в течение нескольких дней.

В ближайшие выходные многие отправятся на пляжи. Однако следует учитывать, что купальный сезон формально еще не открыт.

В четверг-субботу, 13-15 марта, на побережье Средиземного моря температура – до 31 градуса. Температура воды – 19 градусов. Волны – до 1 м. Купание запрещено, так как нет спасателей (официальное открытие купального сезона – с 5 апреля).

Около восточного побережья Средиземного моря довольно много медуз, в том числе опасных. Следить за ситуацией по медузам можно по сообщениям сайта Meduzot.co.il.

В Эйлате – до 34 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м. Но временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 22-23 градуса.

На берегу Кинерета температура – до 29 градусов. Волны до 0,6 м. Температура воды – 20 градусов.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

Медузы израильского побережья Средиземного моря

Около израильского побережья Средиземного моря обычно наблюдаются скопления двух типов опасных медуз: Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica) и Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca).

Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги".

"Ропилемы" – белые или голубоватые, "пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку. Размер этих медуз от 5 до 50 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте.

Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги".

Можно также встретить маленьких мнемиопсисов – это не медуза, а гребневик, для человека они не опасны (как и медузы-ропилемы, мнемиопсисы светятся в темноте).

Иногда можно встретить очень красивых "андромед" (Cassiopea andromeda).

Есть на израильском побережье и другие виды медуз.

Меры предосторожности

Соприкосновение с щупальцами опасных медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

Уже дома на чистую кожу можно нанести гель для успокоения кожи. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.