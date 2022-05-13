В Тель-Авиве в результате инцидента с применением насилия пострадал 40-летний мужчина

В Тель-Авиве, на улице Соломон, в результате инцидента с применением насилия, пострадал 40-летний мужчина. По данным МАДА, к моменту прибытия бригады парамедиков мужчина лежал на земле, страдал от боли и кровотечения, но был в сознании.

Не прерывая мероприятий, направленных на остановку кровотечения у пациента, бригада МАДА доставила мужчину в больницу. Его состояние оценивается врачами как тяжелое.