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NEWSru.co.il :: В Израиле13 мая 2022 г., 20:15

В Тель-Авиве в результате инцидента с применением насилия пострадал 40-летний мужчина

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В Тель-Авиве, на улице Соломон, в результате инцидента с применением насилия, пострадал 40-летний мужчина. По данным МАДА, к моменту прибытия бригады парамедиков мужчина лежал на земле, страдал от боли и кровотечения, но был в сознании.


Не прерывая мероприятий, направленных на остановку кровотечения у пациента, бригада МАДА доставила мужчину в больницу. Его состояние оценивается врачами как тяжелое.

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